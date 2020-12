Milan-Lazio, le probabili formazioni: tante le assenze per Pioli | News

Ultime Notizie Milan Lazio: le probabili formazioni

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato le probabili formazioni di Milan-Lazio. La gara è in programma stasera a San Siro alle 20:45. In porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa spazio a Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. L’altro centrale sarà Pierre Kalulu. Simon Kjaer ritornerà dopo la sosta. Ancora out Matteo Gabbia dopo il l trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, con probabile interessamento del legamento collaterale.

A centrocampo fondamentale il probabile recupero di Sandro Tonali, considerando l’infortunio di Ismael Bennacer, che ha riportato contro il Parma una lesione al bicipite femorale della coscia destra e la squalifica di Franck Kessie. L’altro titolare sarà Rade Krunic. Sulla trequarti dovrebbe giocare Alexis Saelemaekers insieme ad Hakan Calhanoglu. Dubbio per quanto concerne Ante Rebic. Il croato effettuerà un provino questa mattina: se dovesse farcela, partirà dal primo minuto, altrimenti spazio a Brahim Diaz. In avanti confermato Rafael Leao dopo l’ottima prova contro il Sassuolo.

Insomma, tante assenze per Pioli, che comunque non cerca alibi: “Tonali e Rebic? Stavano tutti e due abbastanza bene. Le assenze? La coperta non è corta, le prestazioni mi fanno capire che la rosa è forte e pronta. Poi, ovvio, chiunque risentirebbe di cinque k.o. importanti in una sola partita. Le prestazioni però dicono che possiamo contare su tanti giocatori”. Ecco la probabile formazione rossonera

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

