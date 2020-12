Milan-Lazio, le probabili formazioni: le ultime su Tonali e Rebic | News

Milan Lazio formazioni: le condizioni di Rebic e Tonali

MILAN NEWS – Pioli incrocia le dita. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, l’allenatore spera di recuperare Ante Rebic e Sandro Tonali per la partita contro la Lazio, in programma questa sera a San Siro. Il croato ha riportato nei giorni scorsi una contusione al piede destro, mentre l’ex Brescia un risentimento all’adduttore nella gara con il Sassuolo.

Le ultime indiscrezioni parlano di una convocazione sia per Rebic e sia per Tonali, ma bisognerà aspettare per forza di cose l’elenco dei convocati di questa mattina. Non c’è la sicurezza di vederli in campo, ma filtra ottimismo, così come ha lasciato intendere Stefano Pioli in conferenza stampa: “Stavano tutti e due abbastanza bene. Le assenze? La coperta non è corta, le prestazioni mi fanno capire che la rosa è forte e pronta. Poi, ovvio, chiunque risentirebbe di cinque k.o. importanti in una sola partita. Le prestazioni però dicono che possiamo contare su tanti giocatori”.

Se Tonali non dovesse farcela si aprirebbe un grade problema, considerando le assenze di Bennacer, out per infortunio, e quella di Kessie, out per squalifica. Chi affiancherebbe a quel punto Rade Krunic in mediana? La soluzione più logica sarebbe quella di arretrare Calhanoglu, ma poi mancherebbe la fantasia del giocatore turco sulla trequarti. Rebic, nel caso in cui il provino di oggi andasse bene, andrà in ballottaggio con Brahim Diaz, ma alla fine dovrebbe riuscire a spuntarla. Confermato come centravanti Rafael Leao dopo il gol lampo e l’ottima prestazione contro il Sassuolo. Calciomercato Milan: conferme sul vice Ibrahimovic. VAI ALLA NOTIZIA>>>