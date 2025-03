Milan-Lazio, le probabili formazioni: Conceicao, un dubbio e una certezza

Qui Lazio - L'allenatore biancoceleste, Marco Baroni, ha invece due dubbi sostanziali di formazione. Uno è in porta: per 'La Gazzetta dello Sport' e il 'Corriere dello Sport', giocherà il greco Chrīstos Mandas; per 'Tuttosport', invece, sarà riproposto Ivan Provedel. L'altro è nel cuore della retroguardia: in campo Samuel Gigot, come vorrebbe la 'rosea', oppure Patric, come suggerito dagli altri due quotidiani sportivi? Recuperato, ma soltanto per la panchina, l'ex Alessio Romagnoli.