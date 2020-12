Milan-Lazio, emergenza rossonera: la soluzione di Pioli a centrocampo

Milan-Lazio, la soluzione di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con la vittoria contro il Sassuolo andata in archivio, per il Milan è già vigilia del match contro la Lazio. Ormai sembra quasi superfluo sottolineare le tantissime assenze in casa rossonera. Come se non bastassero già quelle di Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Ismael Bennacer, Stefano Pioli dovrà rinunciare anche a Franck Kessie, out per squalifica. Ma c’è dell’altro: perché anche Sandro Tonali, uscito malconcio dal Mapei Stadium, è in forte dubbio per domani. Una notizia che costringe l’allenatore rossonero a inventarsi di sana pianta il centrocampo.

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', l'asso nella manica si chiama Hakan Calhanoglu. Se l'ex Brescia dovesse confermare il suo forfait, sarà il turco a giostrare da play in mezzo al campo. Una scelta praticamente obbligata che spalancherebbe lo porte della titolarità a Brahim Diaz che, insieme a Alexis Saelemaekers e Jens Petter Hauge (in ballottaggio con Samu Castillejo, agiranno alle spalle di Ante Rebic.