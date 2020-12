Calciomercato Milan – Accelerata per Scamacca: le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il mercato di gennaio è alle porte, con il Milan che pensa a come rafforzare la rosa, in questo momento prima in campionato. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Maldini e Massara starebbero accelerando per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa. Domenica scorsa, a Reggio Emilia, la dirigenza rossonera avrebbe parlato con il club neroverde proprio per affrontare l’argomento Scamacca, seguito anche dalla Fiorentina. Attenzione anche alla Roma.

Il problema principale per l’arrivo del centravanti, oltre alla concorrenza, è sicuramente il prezzo. Scamacca, infatti, è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione, e dunque il suo valore è aumentato. Non solo il Sassuolo ovviamente vuole sfruttare la cosa a proprio vantaggio, ma anche il Genoa vuole un indennizzo adeguato per liberarsi dell’attaccante in anticipo. La valutazione è di circa 25 milioni di euro.

C’è però da dire che il Milan paradossalmente preferirebbe spendere di più per un giocatore di prospettiva come Scamacca piuttosto che prendere attaccanti low cost a breve termine. Da scartare ad esempio Llorente, in scadenza con il Napoli, mentre sarà difficile convincere De Laurentiis a cedere Milik a prezzo di saldo. A questo punto, meglio acquistare un profilo molto interessante per il presente e per il futuro come Scamacca, che può crescere rapidamente sotto l’ala di Zlatan Ibrahimovic. In realtà l’interesse del Milan per il centravanti non è una novità, visto che Maldini e Massara ne avevano parlato con Carnevali già la scorsa estate.

Calciomercato Milan: obiettivo difensore

Un altro obiettivo, però, è quello del difensore centrale. Ormai è sfida a due tra Simakan dello Strasburgo e il nazionale turco Kabak dello Schalke 04. Per entrambi era già stata un’offerta in estate, ma ora sia il club francese e sia quello turco non navigano in buone acque, e dunque il Milan cercherà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio.Per Simakan c’è una proposta da 12 milioni di euro, mentre per Kabak 15 milioni. Entrambi piacciono dal punto di vista tecnico, quindi la differenza la farà la disponibilità dei due club a vendere. Staremo a vedere. Intanto c’è un nuovo terzino nel mirino. VAI ALLA NOTIZIA>>>