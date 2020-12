Calciomercato Milan – Maldini, nuovo terzino nel mirino / News

Ultime Notizie Mercato Milan: Nuno Mendes piace a Maldini

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nonostante sia un classe 2002 e dunque sia ancora davvero giovanissimo, tra le sorprese più grandi di questa stagione c’è sicuramente Nuno Mendes, terzino mancino adattabile a destra o come difensore centrale, di proprietà dello Sporting Lisbona. La sensazione è che possa diventare tra i più forti al mondo nel suo ruolo, ma già oggi dimostra sicurezza e personalità, oltre a tanta qualità. Ecco perché, ovviamente, tutti i club europei più importanti lo hanno messo nel mirino e sono pronti a sfidarsi.

Tra questi c’è anche il Milan di Paolo Maldini, esperto nello scegliere difensori e terzini. Dopo il colpo Theo per soli 20 milioni, ora l’eterno capitano rossonero cerca di ripetere l’intuizione avuta per il francese classe 1997. Questa volta, però, i costi sarebbero decisamente più alti: Nuno Mendes ha infatti una clausola rescissoria da 45 milioni e un contratto fino al 2025. Lo Sporting non ha nessuna intenzione di lasciar partire a meno il portoghese.

Inoltre, come accennato, c’è da fare i conti con un’aspra concorrenza. In primis col Real Madrid, al quale è stato soffiato Theo e che ora non vuole perdere questa possibilità. Anche perché Marcelo, brasiliano 1988, potrebbe presto lasciare la squadra. Anche il Liverpool lo segue con attenzione, così come il Leicester che aveva già provato ad aggiudicarselo in estate. Dall’Italia c’è invece la concorrenza di Inter e Juventus. Insomma, mezza Europa su Nuno Mendes. Il Milan e Maldini ci proveranno, il profilo è giovane e forte. Ma forse quella cifra per un vice Theo sarebbe troppo…

