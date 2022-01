Milan-Juventus, le probabili formazioni di domani | Serie A News

Le probabili formazioni di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo domani sera a 'San Siro'?

Le probabili formazioni di Milan-Juventus , partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022 , secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

QUI MILAN - Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha un dubbio in difesa: chi schierare, a destra, tra Alessandro Florenzi e Davide Calabria ? I centrali, invece, vista la squalifica di Matteo Gabbia , saranno Pierre Kalulu e Alessio Romagnoli , con Theo Hernández (diffidato) che giocherà sulla sinistra.

A centrocampo, rientrerà Sandro Tonali: suo partner, molto probabilmente, sarà Rade Krunić, con Ismaël Bennacer, già tornato a disposizione dell'allenatore dopo il flop dell'Algeria in Coppa d'Africa, inizialmente in panchina. Sulla trequarti, tutto confermato, con una maglia da titolare per Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão.