Calciomercato Milan – Via Pellegri, si tenta il super colpo in attacco

Ultimi giorni di calciomercato invernale ed il Milan è ancora alla caccia del difensore che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær nella seconda parte di stagione. Il club rossonero non ha intenzione di comprare tanto per comprare, ma attende di trovare l'elemento giusto, l'uomo che possa fare al caso di mister Stefano Pioli. Non è escluso, però, che possa esserci un inatteso colpo in attacco.