LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus, le probabili formazioni: due dubbi per Pioli | News (getty images)

Questo pomeriggio, alle 18.00, il Milan affronterà la Juventus a 'San Siro'. La partita sarà valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A e si prospetta una gara tutta da vivere. Da un lato i rossoneri vorranno riscattare la brutta sconfitta in Champions League e tenere il passo del Napoli; dall'altro lato i bianconeri vorranno ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato. L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta le probabili formazioni della partita.

Milan che scenderà in campo con il solito 4-2-3-1. Tatarusanu tra i pali, in difesa potrebbe esserci una novità importante. Dovrebbe giocare nel ruolo di terzino destro Kalulu e non Dest. Ciò significa che sarà Gabbia a far coppia in difesa con Fikayo Tomori, mentre si rivedrà dal primo minuto il recuperato Theo Hernandez. A centrocampo agiranno Bennacer e Tonali, mentre sulla trequarti c'è un ballottaggio. Se a sinistra Leao è sicuro del posto, così come lo è Krunic largo a destra, in mezzo Pioli è orientato a schierare da titolare Brahim Diaz e non De Ketelaere. Nessun dubbio, invece, in attacco: ci sarà Giroud.

Juventus che dovrà fare a meno del suo totem Di Maria. Dunque Allegri torna al 4-4-2 con Szczesny tra i pali. Pochi dubbi per il tecnico livornese, il quale schiererà in difesa, da destra verso sinistra, Danilo, Bremer, Bonucci e Alex Sandro. Sulle corsie di centrocampo, a destra ci sarà Cuadrado e a sinistra Kostic. In mezzo al fiducia a Locatelli e Rabiot. In attacco verrà schierata la coppia pesante formata da Milik e Vlahovic. Ecco dove vedere Milan-Juventus in tv o in diretta streaming.