Milan-Juventus, le probabili formazioni: Pioli si affida ai trequartisti

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan è arbitro dello scudetto. Dopo aver battuto nettamente la Lazio all’Olimpico con unO 0-3, questa sera i rossoneri cercheranno di ripetersi contro la Juventus. Pioli non dovrebbe modificare nulla rispetto alla formazione che ha vinto contro i biancocelesti, anche se c’è il dubbio di Calhanoglu, che comunque è stato convocato.

L’attacco sarà sulle spalle di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe aver aumentato l’autonomia rispetto ai 45 minuti giocati all’Olimpico. Probabile panchina per Ante Rebic, che cercherà di sfruttare la sua velocità e la sua forza a gara in corso così come è successo a Roma. Pioli, però, si affida soprattutto al trio di trequartisti alle spalle di Ibra: Alexis Saelemaekers, Jack Bonaventura (in ballottaggio con Paqueta) e Hakan Calhanoglu. Il turco era uscito sabato per una contusione al polpaccio, ma come detto non dovrebbe esserci alcun problema per il turco, visto la sua convocazione. In mediana spazio ovviamente a Kessie e Bennacer, entrambi in un momento molto positivo.

Anche la difesa sarà confermata. Davanti a Donnarumma ci saranno Andrea Conti e Theo Hernandez (il francese non c’era in Coppa Italia in quanto era squalificato), mentre i due centrali saranno Alessio Romagnoli e Simon Kjaer. A proposito del danese, il suo riscatto è ancora incerto. Il Milan ha ancora sette giorni di tempo per attivare la clausola da 3,5 milioni di euro per riscattarlo dal Siviglia.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Çalhanoglu; Ibrahimović.

