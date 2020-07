Allenatore Milan – Rangnick è furioso: ecco il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – Come ormai tutti sanno, Ivan Gazidis ha affidato a Ralf Rangnick il Milan per i prossimi tre anni. La scelta sarebbe stata comunicata direttamente dall’amministratore delegato rossonero a Paolo Maldini.

In realtà, secondo quanto viene riportato da Repubblica, Rangnick in realtà sarebbe furioso per le anticipazioni uscite in anteprima relative al suo arrivo al Milan. Il contratto con il club rossonero, infatti, non sarebbe ancora formalmente chiuso, e dunque il tedesco avrebbe preferito il silenzio fino al momento della firma.