Milan-Juventus, le probabili formazioni: ecco le scelte di Pioli | News

Ultime Notizie Milan Juventus: le probabili formazioni

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato le formazioni di Milan-Juventus, gara in programma questa sera a San Siro. In porta ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma, con Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez, che rientra dalla squalifica dopo l’ammonizione contro la Lazio.

A centrocampo, scelte obbligate per Pioli, che dovrà per forza di cose schierare Franck Kessie e Rade Krunic. Sandro Tonali, infatti, è squalificato, mentre Bennacer non ha ancora smaltito la lesione al bicipite femorale della coscia destra. Sulla trequarti sicuri del posto Ante Rebic e Hakan Calhanoglu, mentre c’è il dubbio sulla sinistra tra Samu Castillejo e Brahim Diaz. In questo momento sembra essere nettamente favorito il numero 7 rossonero, in grado di assicurare maggiore copertura rispetto all’ex Real Madrid. Come punta centrale Pioli si affida nuovamente a Rafael Leao, in fiducia dopo il gran gol contro il Benevento.

Sempre out Zlatan Ibrahimovic, che spera di poter tornare il prima possibile. Stefano Pioli ha parlato dello svedese anche in conferenza stampa, scherzando così: “Ho rimproverato Ibra per il video postato sui social, dopo quello sono stato tempestato di telefonate per sapere se Zlatan poteva giocare: no, non ci sarà. Leao al suo posto sta crescendo, dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche”. In ogni caso, ecco la probabile formazione rossonera.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: Mohamed Simakan vuole solo i rossoneri. VAI ALLA NOTIZIA>>>