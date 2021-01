Milan-Juventus, le probabili formazioni di San Siro | Serie A News

Milan-Juventus, le probabili formazioni per il big match di ‘San Siro’

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Domani sera, a ‘San Siro‘, si disputerà Milan-Juventus, big match della 16^ giornata della Serie A 2020-2021.

Il Milan si presenterà all’appuntamento da primo in classifica, con 37 punti, frutto di 11 vittorie e 4 pareggi in 15 gare. La Juventus, invece, reduce da ben 9 Scudetti di fila, è un po’ attardata: è soltanto quinta, con 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi ed una sconfitta. I bianconeri hanno anche una gara in meno.

Il Diavolo, va detto, affronterà la Juventus in formazione largamente rimaneggiata. Mancheranno, infatti, gli infortunati Matteo Gabbia, Ismaël Bennacer, Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimović. Fuori causa, ma per squalifica, Sandro Tonali, espulso domenica pomeriggio al ‘Vigorito‘ di Benevento. Rientrerà Theo Hernández dopo il turno di stop. Ballottaggio, come trequartista destro nel 4-2-3-1, tra Brahim Díaz e Samu Castillejo. Favorito il secondo.

La Juventus, al contrario, dovrà rinunciare ad Alex Sandro, colpito dal CoVid_19 nella giornata di ieri, e ad Álvaro Morata: il centravanti spagnolo, infatti, non ha recuperato dal problema muscolare che già lo aveva costretto a saltare Juventus-Udinese dell’Allianz Stadium. Rientreranno, invece, Juan Cuadrado ed Adrien Rabiot. Queste, dunque, le probabili formazioni di Milan-Juventus di domani sera a ‘San Siro‘.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Krunić, Kessié; Castillejo (Brahim Díaz), Çalhanoğlu, Rebić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Conti, Kalulu, Musacchio, Duarte, Frigerio, Hauge, Brahim Díaz (Castillejo), D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczęsny; de Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Chiesa; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Chiellini, Demiral, Frabotta, Portanova, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Bernardeschi, Da Graca. Allenatore: Pirlo. Calciomercato Milan, Simakan ad un passo. Per i dettagli, vai alla news >>>