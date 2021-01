Milan-Juventus, la probabile formazione di Pirlo: Demiral titolare

Milan-Juventus, la probabile formazione bianconera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la positività di Alex Sandro al Covid-19, la Juventus ne ha comunicato un’altra nella giornata di oggi. Anche Juan Cuadrado non sarà del match a causa dello stesso motivo del compagno di squadra. Due assenze che costringono Andrea Pirlo a modificare l’assetto tattico dei bianconeri. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ al posto del colombiano spazio a Merih Demiral, con Gianluca Frabotta che agirà sulla sinistra. In mezzo al campo recupera Adrien Rabiot, mentre in attacco nessun dubbio: la coppia sarà formata da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.