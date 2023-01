Milan, la probabile formazione contro l’Inter: torna Tonali in mediana

Tra pochi giorni tornerà in campo il Milan, che affronterà l'Inter in occasione della Supercoppa Italiana, l'evento più importante del mese di gennaio. Le due compagini si stanno preparando al meglio per il primo trofeo della stagione, in vista del quale il Diavolo ha effettuato alcune prove di formazione. L'unica differenza importante rispetto al match con il Lecce. secondo quanto riportato da pazzidifanta.com, è la probabile presenza di Sandro Tonali in mediana, che rileva Pobega dopo la squalifica. In difesa continua ad esserci il ballottaggio tra Kjaer e Kalulu, con il francese al momento favorito.