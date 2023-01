Calciomercato Milan – Occhi su un esterno del Genk: tante pretendenti

L'esterno d'attacco, si sa, è uno dei punti deboli della rosa del Milan in questo momento. Alexis Saelemaekers e Junior Messias, quando non sono stati tartassati dai problemi fisici, non hanno reso quanto ci si potesse aspettare. E i risultati si sono visti, con poche reti, pochi assist e il confronto con la fascia destra nettamente perso.