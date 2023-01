Calciomercato Milan – Un nuovo attaccante ora? Il pensiero di Maldini

Il Milan, in questo calciomercato invernale, avrebbe bisogno di un attaccante. Ecco l'idea di Paolo Maldini e Frederic Massara al riguardo

Daniele Triolo

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha dichiarato chiuso il calciomercato invernale dei rossoneri dopo l'arrivo del portiere colombiano Devis Vásquez, classe 1998, dai paraguaiani del Club Guaraní. E mister Stefano Pioli, dal canto suo, ha ribadito come i rinforzi di gennaio della sua squadra saranno i giocatori che rientrano dai rispettivi infortuni dopo tanto tempo.

Calciomercato Milan: non arriveranno altri rinforzi dopo Vásquez? — L'eliminazione dalla Coppa Italia, però, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, potrebbe spingere il club di Via Aldo Rossi a fare nuove valutazioni. Il calciomercato estivo 2022 del Milan è stato improntato sui giovani, tolto Divock Origi. Nessuno di loro, però, da Malick Thiaw a (soprattutto) Charles De Ketelaere, passando per Sergiño Dest, Aster Vranckx, Yacine Adli ha convinto quando è stato chiamato in causa.

Solo qualche lampo da Tommaso Pobega e nient'altro. Per il quotidiano torinese, di fatto, il Milan che va in campo in questa stagione è quello dell'anno passato, ma con un Franck Kessié in meno. Gli infortuni, in particolare, hanno colpito a ripetizione il reparto d'attacco. Olivier Giroud sta giocando una bella annata: segna spesso, ma è tornato stanco dai Mondiali. Il problema è che non ha cambi all'altezza.

Chance per un nuovo attaccante: ecco le condizioni — Origi è rientrato a Lecce dall'ennesimo infortunio stagionale, Ante Rebić ha ripreso ieri ad allenarsi in gruppo dopo un altro stop. Zlatan Ibrahimović? Ha 41 anni, è fermo da maggio lo si rivedrà, forse, a febbraio. Troppo acerbo Marko Lazetić, classe 2004, per pensare di poter fare da concreta alternativa a Giroud come terminale offensivo del 4-2-3-1 di mister Pioli. Dunque, al Milan servirebbe un altro attaccante.

Il Milan, per ora, non intende intervenire in questo calciomercato invernale. La situazione, però, potrebbe essere rivalutata da Maldini e dal direttore tecnico Frederic Massara nel caso in cui spuntasse fuori un'occasione. Anche in prestito. Sempre che RedBird, nuovo proprietario del club rossonero, non decida di anticipare a gennaio l'investimento previsto su un bomber per la prossima estate. Quando, al Milan, rientrerà anche Lorenzo Colombo da Lecce. Pellegatti: "Clamorosa indiscrezione sul nuovo portiere per il Milan" >>>