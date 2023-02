Milan, contro l’Inter si cambia: ecco le possibili mosse di Pioli | News

In vista del derby di domenica sera, Stefano Pioli potrebbe apporre delle modifiche al suo Milan: ecco le possibili mosse dell'allenatore

Enrico Ianuario

Domenica sera, alle 20.45, il Milan sarà impegnato a San Siro in un match molto delicato contro l'Inter. Dopo i recenti risultati molto deludenti dei rossoneri, Stefano Pioli ha annunciato, al termine della partita persa contro il Sassuolo, di fare dei cambi in vista del derby di campionato. Cambi probabilmente a livello tattico, in quanto il 4-2-3-1 non sta fruttando più dei risultati positivi. L'allenatore rossonero, dunque, potrebbe cambiare assetto tattico e magari inserire un centrocampista in più, anche se bisognerà ovviare ad un'assenza non banale come quella di Bennacer, il quale ha rimediato nei giorni scorsi una lesione al bicipite femorale sinistro. Ecco, dunque, le possibili mosse di Pioli.

Milan, si cambia assetto tattico? — Con ogni probabilità non si vedrà una squadra con la difesa a tre, schema tattico che in questo momento non dà garanzie a Stefano Pioli. Anziché optare per un centrocampo a due, Pioli potrebbe dunque inserire un centrocampista in più, magari facendo a meno del trequartista. Con Brahim Diaz e De Ketelaere che rischiano entrambi di partire dalla panchina, chi potrebbe trovare spazio domenica sera potrebbe essere uno tra Pobega e Vranckx. Considerato che Tonali partirà molto probabilmente dal primo minuto, sarà Krunic un altro titolare in mezzo al campo. Inserendo un terzo centrocampista, l'ex Torino o l'ex Wolfsburg potrebbero agire nel ruolo di mezzala. In questo modo il Milan potrà impensierire la difesa avversaria con gli inserimenti delle due mezzali e creare superiorità durante la manovra offensiva. Per quanto riguarda l'attacco, Pioli potrebbe inserire due esterni offensivi (Leao e uno tra Saelemaekers e Messias) e Giroud come unica punta.

Non solo 4-3-3 — Un'altra idea potrebbe essere quella di vedere un attacco formato da due punte e un centrocampo a quattro. Con Leao e uno tra Saelemaekers e Messias sugli esterni, in avanti chi potrebbe far compagnia a Giroud nel reparto avanzato potrebbe essere uno tra Rebic e Origi. Il croato, in realtà, non sta vivendo un gran momento. Nell'ultimo match contro il Sassuolo, Rebic è partito dal primo minuto ma non ha disputato una grande partita. Chi, invece, è apparso in grande spolvero è proprio l'ex Liverpool, il quale entrando a gara in corso contro i neroverdi ha segnato un gran gol, anche se non ha evitato la sconfitta al Milan. Potrebbe essere un'idea questa di schierare un centrocampo a quattro e un attacco formato da Giroud e uno tra Rebic e Origi. In questo modo il Milan potrebbe sfruttare appieno le fasce e colpire in contropiede, alzando notevolmente anche il tasso di pericolosità con lo schieramento di un attaccante in più. Di contro c'è il rischio di sbilanciarsi troppo in avanti, considerato che sia Leao che Saelemaekers (e soprattutto Messias) tendono più ad attaccare che a difendere.

Il mercato non ha fatto registrare nuovi ingressi nella rosa di Pioli. L'allenatore del Milan, dunque, dovrà cercare di dare una svolta in positivo con gli elementi che ha a disposizione in questo momento. Le soluzioni, in ogni caso, non mancano, ma i rossoneri dovranno dare un segnale importante in una partita come il derby che rischia di essere decisiva ai fini di ottenere un posto per la prossima Champions League.