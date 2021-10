Milan, Ibrahimovic titolare contro Roma e Inter. Giroud punta il Porto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà titolare contro Roma e Inter, mentre Olivier Giroud giocherà contro il Porto

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Dopo la panchina contro il Torino, lo svedese tornerà nuovamente protagonista. Nelle prossime tre partite ci saranno Roma, Porto e Inter. Un trittico molto complicato in cui Pioli limiterà le rotazioni, ma qualche cambiamento verrà fatto, soprattutto in avanti.

Ibrahimovic dovrebbe giocare titolare in Roma-Milan, gara che si giocherà domenica sera all'Olimpico. Zlatan non vuole perdere neanche il derby contro l'Inter, in programma il 7 novembre. Nel mezzo l'ultima spiaggia in Champions League contro il Porto in cui Olivier Giroud sarà titolare. Insomma l'obiettivo di Pioli è quello di avere gli attaccanti al massimo della condizione in tre partite molto importanti.

Ibrahimovic, come sempre, è carico. Contro la Roma punta a segnare il 150° gol in Serie A e il 400° gol nei campionati nazionali in cui ha giocato durante la sua carriera. L'anno scorso era solo, mentre ora con Giroud può permettersi di recuperare e di essere decisivo nelle gare che contano. Il Milan ha bisogno della sua classe e della sua personalità.