Milan-Genoa, sulla trequarti tocca a Maldini | Coppa Italia News

Daniel Maldini giocherà dal 1' stasera a 'San Siro' in Milan-Genoa, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli farà spazio Brahim

Ci sarà, dunque, spazio minimo per il turnover. In difesa turno di riposo per Alessandro Florenzi e rientro di Fikayo Tomori, ristabilitosi dal CoVid, con Pierre Kalulu che giocherà da terzino destro. A centrocampo, spazio a Rade Krunić al fianco di Sandro Tonali, che giocherà perché squalificato, poi, per lunedì pomeriggio in campionato contro lo Spezia.