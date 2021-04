Milan-Genoa, probabile formazione: staffetta tra Rafael Leao e Mandzukic

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in Milan-Genoa ci sarà la staffetta tra Rafael Leao e Mario Mandzukic

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su Milan-Genoa . La gara si giocherà domenica prossima, a San Siro, a partire dalle 12:30. Come tutti sanno, Zlatan Ibrahimovic è squalificato, e dunque il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Rafael Leao . Il portoghese è in fiducia dopo il gol segnato a Parma, e quindi Pioli lo schiererà dal primo minuto.

Rientra però anche Mario Mandzukic. ll croato non è ancora pronto per poter giocare dal primo minuto, ma a gara in corso potrebbe essere molto utile. L'ex Juventus ha una grande voglia di riscatto: 74' minuti di utilizzo in campionato divisi in quattro partite, 82' nella sola e unica presenza in Europa. Insomma, a causa degli infortuni Mandzukic ha dato poco al Milan, ma c'è ancora tempo per poter incidere.