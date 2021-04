Milan-Genoa, la probabile formazione: un solo dubbio per Pioli | News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha un dubbio di formazione relativo a Milan-Genoa, gara che si giocherà domani a San Siro

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione rossonera in Milan-Genoa. La gara, valida per la 31 giornata di Serie A, si giocherà domani a San Siro. Stefano Pioli sembra avere le idee chiare: l'unico dubbio è quello sulla fascia destra tra Diogo Dalot e Pierre Kalulu. In questo momento il primo è in vantaggio dopo l'ottimo ingresso contro il Parma. In attacco, al posto dello squalificato Ibrahimovic, dovrebbe giocare Rafael Leao. Intanto il Milan pensa al vice Ibra: avanza Scamacca.