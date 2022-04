Milan-Genoa, la probabile formazione: Kessie favorito su Brahim Diaz

Sky Sport ha fornito le ultime sulla formazione rossonera di Milan-Genoa, gara che si giocherà domani sera a San Siro

Ci novità nella formazione rossonera di Milan-Genoa . La gara, come noto, si giocherà domani sera a San Siro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Franck Kessie dovrebbe giocare al posto di Brahim Diaz sulla trequarti. Attenzione anche a Rade Krunic, che stato provato da Pioli in settimana in quella posizione.

Per quanto riguarda il resto sulla trequarti, Saelemaekers è in vantaggio su Junior Messias, ma il ballottaggio resta aperto. Sulla sinistra confermato Rafael Leao, con Ante Rebic che partirà dalla panchina. A centrocampo Sandro Tonali e il recuperato Ismael Bennacer, mentre in difesa inamovibile il quartetto composto da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Milan-Genoa, le parole di Pioli in conferenza stampa.