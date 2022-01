Milan-Genoa, con Tonali in mezzo gioca Krunic | Coppa Italia News

Rade Krunic, a riposo domenica scorsa a Venezia, titolare stasera in Milan-Genoa di Coppa Italia. Giocherà al fianco di Sandro Tonali

Daniele Triolo

Milan-Genoa, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma stasera, ore 21:00, a 'San Siro', è una gara molto importante per i rossoneri di Stefano Pioli.

Il Diavolo, infatti, eliminato dalla Champions League, vuole andare avanti il più possibile nella coppa nazionale, unico altro impegno oltre il campionato. Per giunta, la Coppa Italia manca, nella bacheca del Diavolo, dal lontano 2003. Vincerla, dunque, è un obiettivo per il Milan.

Motivo per cui, questa sera, per Milan-Genoa il tecnico Pioli schiererà la miglior formazione possibile. Rientra in difesa Fikayo Tomori (con Pierre Kalulu terzino destro e riposo iniziale per Alessandro Florenzi), sulla trequarti spazio a Daniel Maldini ed Ante Rebić, in avanti ci sarà Olivier Giroud, visto che Zlatan Ibrahimović è squalificato.

A centrocampo, settore al momento 'corto' per via delle assenze di Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, impegnati in Coppa d'Africa, sicura maglia da titolare per Sandro Tonali, che sarà poi squalificato in campionato per la partita contro lo Spezia. Al suo fianco, in Milan-Genoa, i quotidiani sportivi sottolineano che ci sarà il bosniaco Rade Krunic.

Toccherà, dunque, all'ex Empoli il ruolo di spalla di Tonali. Lunedì per Milan-Spezia di Serie A, poi, Krunic farà coppia con Tiémoué Bakayoko, che oggi, invece, gli potrebbe subentrare a gara in corso.