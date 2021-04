Milan-Genoa, Ballardini pensa a tener fuori tutti i diffidati | News

Secondo La Gazzetta dello Sport, Davide Ballardini starebbe pensando a un ampio turnover in vista di Milan-Genoa di domenica

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sulle possibili scelte di Davide Ballardini in vista di Milan-Genoa . La partita, valida per la trentunesima giornata di Serie A, si giocherà domenica, alle 12:30, a San Siro. Il tecnico ligure potrebbe ricorrere ad un ampio turnover, poiché, dopo il Milan, il Genoa affronterà Benevento e Spezia. Due match fondamentali per la salvezza.

Il Genoa dovrà fare già a meno dello squalificato Criscito e di Zappacosta. Il terzino verrà tenuto a riposo per la partita contro il Benevento. Per il resto Ballardini potrebbe far partire dalla panchina Radovanovic, Pandev, Zajc e Ghiglione. Che cosa hanno in comune questi giocatori? Sono tutti diffidati. L'allenatore ligure ci sta pensando, anche se non ha ancora preso la decisione definitiva. Intanto Belotti chiama il Milan. Le ultime.