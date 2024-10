Milan Futuro-Pianese, le probabili formazioni: Bonera rinuncia a due big

Nella giornata di domani, sabato 5 ottobre, il Milan Futuro scenderà per l'8^ giornata del campionato di Serie C e lo farà contro la Pianese, match di cui riportiamo di seguito le probabili formazioni. La squadra di Daniele Bonera dopo un inizio di campionato non proprio perfetto, ha conquistato un successo importantissimo contro la SPAL, che ha ridato aria alla classifica. Poi però un altro deludente pareggio contro la Lucchese. Ora si torna a giocare in casa, al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, nella speranza di ritornare alla vittoria.