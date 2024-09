Milan Futuro-Ascoli, le probabili formazioni: sorpresa in attacco. Camarda …

Nella giornata di sabato 14 settembre, il Milan Futuro giocherà la sua terza partita in assoluto in Serie C, dopo che il match contro la Torres è stato posticipato, e lo farà contro l'Ascoli, sfida di cui riportiamo di seguito le probabili formazioni. Dopo i due turni di Coppa Italia Serie C superati grazie alle vittorie contro Lecco e Novara i rossoneri di Daniele Bonera hanno steccato alla prima uscita nel campionato di Lega Pro, perdendo 1-0 contro la Virtus Entella e si sono salvati contro il Carpi grazie a Francesco Camarda, dopo essere passati in svantaggio.