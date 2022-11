Milan-Fiorentina, la probabile formazione: si tornerà all’undici tipo

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Fiorentina, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Fiorentina, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domenica 13 novembre, alle ore 18:00, a 'San Siro'.

Milan-Fiorentina, la probabile formazione del Diavolo — Si tratterà dell'ultima gara del Milan in questo 2022 prima della lunga pausa del campionato per via dei Mondiali in Qatar. Mister Pioli, per l'occasione, tornerà all'undici tipo del Diavolo di questo periodo. Al netto, dunque, delle assenze di Mike Maignan, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimović.

In porta ancora Ciprian Tătărușanu; in difesa, Pierre Kalulu a destra, Simon Kjær e Fikayo Tomori centrali e, a sinistra, il rientro di Theo Hernández dopo la squalifica che gli ha impedito di scendere in campo in casa della Cremonese. A centrocampo, coppia composta da Sandro Tonali e Ismaël Bennacer.

Sulla trequarti, con Junior Messias a destra e Rafael Leão (inizialmente in panchina allo 'Zini' di Cremona) a sinistra, l'unico dubbio di Pioli è chi far giocare tra Brahim Díaz (favorito) e Charles De Ketelaere. Come riferimento offensivo, infine, Olivier Giroud. Ecco, dunque, la probabile formazione rossonera per Milan-Fiorentina di dopodomani.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Thiaw, Bakayoko, Krunić, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Lazetić, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.