Milan-Fiorentina, la probabile formazione viola: torna Gonzalez?

Nella giornata di sabato 25 novembre , alle ore 20:45 , il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare la Fiorentina di Vincenza Italiano. I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti per ripartire anche in campionato. Ne parla anche 'Il Corriere dello Sport' con le probabile formazione viola .

Milan-Fiorentina, la probabile formazione viola

Vincenzo Italiano, si legge, ha potuto ricevere in dote solo sorrisi. La Fiorentina ritrova Martinez Quarta e Nico Gonzalez che a questo punto si candidano fortemente a essere titolari nel match di domani a San Siro. Il dubbio, adesso, è capire se il tecnico sceglierà di affidarsi alla voglia del suo numero 10 oppure in avvio opterà per un esterno più fresco da abbinare probabilmente a uno tra Brekalo e Ikoné. Davanti a Terracciano, il dubbio più grande riguarda la corsia di destra dove, pur ristabilito, Kayode potrebbe ugualmente partire dalla panchina in favore di Parisi. In mezzo al campo non si dovrebbe prescindere dalla coppia formata da Arthur e Dunca mentre sulla trequarti dietro a Nzola, favorito su Beltran e Kouame, dovrebbe giocare Bonaventura.