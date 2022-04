Milan-Fiorentina, la probabile formazione: Bennacer c’è | Serie A News

La probabile formazione rossonera per Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022: torna il franco-algerino in mezzo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della probabile formazione rossonera per Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00 a 'San Siro'.

La grande notizia per Stefano Pioli, tecnico rossonero, è il ritorno di Ismaël Bennacer, che ha saltato l'ultima partita del Diavolo allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio. Ieri, infatti, si è allenato in gruppo e, pertanto, contro i viola partirà titolare a metà campo.

In Milan-Fiorentina ci sarà anche Zlatan Ibrahimović, che, qualora fosse chiamato in causa da Pioli (il centravanti titolare nel 4-2-3-1 rossonero sarà ancora Olivier Giroud) scenderebbe in campo a 40 anni e 210 giorni esatti. Con un gol, farebbe della Fiorentina la sua vittima preferita in Serie A con 11 reti, al pari della Roma.

Pienamente recuperato, ma andrà in panchina, anche Ante Rebić. Oltre a Simon Kjær, resta fuori causa il solo Alessandro Florenzi, che spera di poter giocare in Verona-Milan della prossima settimana o, al più tardi, in Milan-Atalanta di domenica 15 maggio, ore 18:00, a 'San Siro'.

Sulla trequarti, nella probabile formazione rossonera per Milan-Fiorentina, due ballottaggi: uno a destra tra Junior Messias ed Alexis Saelemaekers (favorito il brasiliano), l'altro al centro, tra Franck Kessié e Brahim Díaz (favorito quest'ultimo). Ecco, dunque, chi dovrebbe mandare in campo Pioli nel match di domani contro la squadra di Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Castillejo, Kessié, Krunić, Saelemaekers, Rebić, Ibrahimović. Allenatore: Pioli. Milan, colpo in casa Atlético Madrid? Le ultime news di mercato >>>

