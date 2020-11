Milan-Fiorentina, la probabile formazione di Pioli / News

MILAN-FIORENTINA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN NEWS – Una grande occasione per allungare in classifica, è quella che ha la formazione rossonera domani in Milan-Fiorentina. Sarà la nona giornata del campionato di Serie A e il Diavolo dovrà fare ancora una volta a meno di Stefano Pioli, allenatore rossonero colpito dal Coronavirus insieme al suo vice. Al loro posto ci sarà Daniele Bonera, collaboratore tecnico, che oggi ha parlato in conferenza. La probabile formazione dovrebbe non presentare grosse sorprese e ovviamente le scelte saranno targate Pioli. Scopriamo il possibile undici.

Tra i pali ovviamente nessuna sorpresa, con Gianluigi Donnarumma titolare. Davanti a lui, torna sulla destra Davide Calabria, dopo il riposo di giovedì. Al centro sarà ricomposta la coppia composta da Simon Kjaer, instancabile, e il capitano Alessio Romagnoli. Sulla fascia di sinistra correrà ancora Theo, come sempre.

Dovrebbe ricomporsi anche la cerniera di centrocampo: torna titolare sicuramente Franck Kessie, mentre al suo fianco il prescelto è Ismael Bennacer, che però ha un piccolo problema fisico e dunque dovrà essere valutato nelle prossime ore. La decisione potrebbe arrivare a ridosso della sfida.

Sulla trequarti, recuperato a destra Alexis Saelemaekers, che si riappropria della maglia da titolare. Al centro ancora una volta Hakan Calhanoglu, intoccabile, e a sinistra spazio a Brahim. Come punta ci dovrebbe essere Ante Rebic, che ha dimostrato di poter far bene anche in posizione avanzata.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim; Rebic

