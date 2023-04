Milan-Empoli, le probabili formazioni: quanti cambi per mister Pioli!

Ecco le probabili formazioni di Milan-Empoli , partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro', secondo i quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Qui Milan - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli , effettua tre cambi rispetto alla formazione iniziale vista al 'Maradona' contro il Napoli. Fuori Simon Kjær, Rade Krunić e Brahim Díaz ; dentro Malick Thiaw, Tommaso Pobega e Alexis Saelemaekers . Attenzione, però, perché l'allenatore potrebbe anche lasciar fuori inizialmente - come sembra verosimile - sia Rafael Leão sia Olivier Giroud per dare spazio, dal 1', ad Ante Rebić e Divock Origi .

Qui Empoli - Il tecnico azzurro, Paolo Zanetti, non ha ancora deciso chi far giocare a 'San Siro'. Ha dubbi in ogni reparto. Due i ballottaggi in difesa: il primo è tra Tyronne Ebuehi e Petar Stojanović e il secondo è tra Ardian Ismajli e Koni De Winter. Altri due sono a centrocampo: chi giocherà tra Jacopo Fazzini e Nicolas Haas? Chi, invece, tra Răzvan Marin ed Alberto Grassi? Infine, in attacco, si giocano una maglia Nicolò Cambiaghi e Martín Satriano.