Il Milan si prepara per scendere di nuovo in campo. Contro l' Empoli , per i rossoneri ci sarà un solo risultato: la vittoria. Il Diavolo è già lontano 10 punti dal Napoli capolista . Perdere altro terreno potrebbe essere un colpo fatale alle speranze del Milan. Quale squadra potrebbe scegliere Fonseca ?

Milan-Empoli, Fonseca cambia ancora? Ecco la mossa in attacco

In vista della sfida di domani alle 18 a San Siro contro l'Empoli, valida per la 14^ giornata di Serie A, il Milan si è allenato questa mattina a Milanello. Come riportato da Sky, Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha provato la seguente formazione. Nessun cambio per quanto riguarda il modulo: si va avanti con il 4-2-3-1. Maignan in porta. Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez in difesa. A centrocampo Fofana con Reijnders. In attacco torna Morata (squalificato contro lo Slovan Bratislava). Pulisic sulla trequarti, Leao a sinistra e Musah, e non Chukwueze, a destra. Lo statunitense potrebbe essere la mossa del portoghese. Vedremo se sarà questa la formazione ufficiale di domani.