Probabile formazione Milan-Cremonese: il modulo e gli uomini di Allegri

Milan-Cremonese, la probabile formazione: 3-5-2 e attacco obbligato
Ecco la probabile formazione dei rossoneri per Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026: così in campo a San Siro?
Sabato 23 agosto, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha stilato la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per il match dell'esordio nel nuovo campionato.

Milan-Cremonese, la probabile formazione di Allegri

Il modulo, il 3-5-2. In porta, Mike Maignan. In difesa, il terzetto composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. A metà campo, Samuele Ricci in cabina di regia, affiancato da Ruben Loftus-Cheek a destra e Youssouf Fofana a sinistra, con Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán chiamati a fare i 'quinti' a tutta fascia.

Pulisic con Giménez davanti. Jashari e Modrić in panchina

In attacco, scelte obbligate, con Christian Pulisic che sosterrà Santiago Giménez, visto l'infortunio di Rafael Leão. Entreranno, dunque, ancora a gara in corso, così come accaduto contro il Bari in Coppa Italia qualche giorno fa, Ardon Jashari e Luka Modrić. Vediamo ora insieme, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Milan-Cremonese.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Vladimirov, Athekame, Bartesaghi, Álex Jiménez, Jashari, Modrić, Musah, Chukwueze, Sia. Allenatore: Allegri.

