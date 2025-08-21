Milan-Cremonese, la probabile formazione: 3-5-2 e attacco obbligato

Pulisic con Giménez davanti. Jashari e Modrić in panchina—
In attacco, scelte obbligate, con Christian Pulisic che sosterrà Santiago Giménez, visto l'infortunio di Rafael Leão. Entreranno, dunque, ancora a gara in corso, così come accaduto contro il Bari in Coppa Italia qualche giorno fa, Ardon Jashari e Luka Modrić. Vediamo ora insieme, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Milan-Cremonese.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Vladimirov, Athekame, Bartesaghi, Álex Jiménez, Jashari, Modrić, Musah, Chukwueze, Sia. Allenatore: Allegri.
