Milan-Cremonese, la probabile formazione: 3-5-2 e attacco obbligato

Sabato 23 agosto , alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Cremonese , partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha stilato la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per il match dell'esordio nel nuovo campionato.

Milan-Cremonese, la probabile formazione di Allegri

Il modulo, il 3-5-2. In porta, Mike Maignan. In difesa, il terzetto composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. A metà campo, Samuele Ricci in cabina di regia, affiancato da Ruben Loftus-Cheek a destra e Youssouf Fofana a sinistra, con Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán chiamati a fare i 'quinti' a tutta fascia.