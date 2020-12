Milan-Celtic, le probabili formazioni: Tonali ancora titolare | News

Milan Celtic formazioni: Tonali ancora titolare

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sugli infortunati in casa rossonera. Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao stanno recuperando dalla lesione al bicipite femorale, mentre Bennacer si è già allenato in gruppo dopo il fastidio agli adduttori.

Stando però alle ultime indiscrezioni, Bennacer contro il Celtic partirà dalla panchina per poi essere titolare domenica contro la Sampdoria. Al suo posto Sandro Tonali, partito dal primo minuto sia contro il Lille e sia contro la Fiorentina. L'ex Brescia sta crescendo e sta entrando nei meccanismi di Pioli.