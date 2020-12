Milan-Celtic, le probabili formazioni: Pioli si affida al turnover | News

Milan Celtic formazioni: le scelte di Pioli

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato come di consueto le probabili formazioni di Milan-Celtic. La gara, valida per la quinta giornata del girone H di Europa League, si giocherà questa sera a partire dalle 18:55.

Stefano Pioli, che tornerà questa sera in panchina, ha annunciato il ricorso al turnover. In porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa spazio a Diogo Dalot, Simon Kjaer e Theo Hernandez. L’altro centrale potrebbe essere Matteo Gabbia, con Alessio Romagnoli che potrebbe partire dalla panchina in vista della partita contro la Sampdoria.

A centrocampo, Pioli ha un dubbio. Sicuro del posto Franck Kessie, mentre al suo fianco è ballottaggio tra Rade Krunic e Sandro Tonali, con il primo favorito. L’ex centrocampista del Brescia, infatti, viene da tre gare consecutive giocate dal primo minuto. Bennacer dovrebbe partire dalla panchina, per poi essere titolare nella gara contro la Sampdoria. Sulla trequarti le novità più importanti: Hauge e Castillejo dovrebbero essere schierati dall’inizio, con Brahim Diaz e Alexiss Saelemaekers in panchina. Come centravanti, Ante Rebic, che cerca il suo primo gol stagionale.

Ancora indisponibili Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Così Pioli in conferenza: “In queste settimane avremo tanti impegni ravvicinati che ci costringeranno al turn over: ma saremo sempre competitivi. Ibra e Leao? Verificheremo se potranno essere disponibili per la Sampdoria domenica, è ancora presto per dirlo”.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

