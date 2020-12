Milan-Celtic, le probabili formazioni: Krunic verso una maglia da titolare

Milan Celtic formazioni: chance da titolare per Krunic

MILAN NEWS – Milan-Celtic, gara valida per la quinta giornata del girone H di Europa League, si avvicina. Stefano Pioli, che ritorna in panchina dopo il coronavirus, sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione.

In difesa dovrebbe giocare Matteo Gabbia al posto di Alessio Romagnoli, mentre a centrocampo dovrebbe avere la meglio Rade Krunic, che giocherà in mediana insieme a Franck Kessie. In panchina Ismael Bennacer e Sandro Tonali: il primo sarà titolare contro la Sampdoria, mentre il secondo viene da tre partite consecutive giocate da titolare. Calciomercato Milan: Maldini e Massara sognano un fuoriclasse in difesa. VAI ALLA NOTIZIA>>>