Milan-Celtic, le probabili formazioni: Gabbia sarà titolare | News

Milan Celtic formazioni: Gabbia titolare

MILAN NEWS – Il Milan questa sera affronta il Celtic in Europa League, gara valida per il girone H di Europa League. Dopo la buona prova contro il Lille, Matteo Gabbia sarà nuovamente titolare. Il difensore è ormai diventata la prima alternativa alla coppia titolare composta da Alessio Romagnoli e Simon Kjaer.

A proposito di Romagnoli e Kjaer, uno dei due dunque riposerà questa sera. Il danese sembra essere leggermente favorito, ma non è esclusa comunque una sua panchina in vista della gara importante di campionato contro la Sampdoria.