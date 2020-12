Milan-Celtic, le probabili formazioni: due i dubbi per Pioli | News

Milan Celtic, le probabili formazioni: i dubbi di Pioli

MILAN NEWS – Questa sera a San Siro va in scena Milan-Celtic, quinta giornata del girone H di Europa League. Stefano Pioli, che tornerà in panchina dopo il coronavirus, è intenzionato a ricorrere al turnover, ma ha ancora qualche dubbio di formazione.

Uno di questi è in difesa. Matteo Gabbia dovrebbe partire titolare, con il dubbio tra Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Il primo è favorito, ma il danese potrebbe anche riposare in vista della Sampdoria. Un altro ballottaggio è in mediana. Franck Kessie è sicuro del posto, mentre al suo fianco l’allenatore sceglierà uno tra Rade Krunic e Sandro Tonali, con il primo favorito. L’ex centrocampista del Brescia, infatti, viene da tre gare consecutive giocate dal primo minuto. Bennacer dovrebbe partire dalla panchina, per poi essere titolare nella gara contro la Sampdoria. Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo difensore >>>