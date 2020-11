Milan-Celtic, largo al turnover: la probabile formazione

Milan-Celtic, la probabile formazione rossonera

MILAN CELTIC ULTIME NEWS – In vista del match di Europa League contro il Celtic, il tecnico del Milan Stefano Pioli darà spazio alle “seconde linee”. Contro gli scozzesi, che ricordiamo sono già matematicamente eliminati dal girone, i rossoneri cercheranno i 3 punti che potrebbero regalare la qualificazione ai sedicesimi. Il passaggio del turno, infatti, arriverà in caso di vittoria e di contemporaneo insuccesso dello Sparta Praga in casa del Lille.

Il Milan dovrebbe scendere in campo con una formazione fortemente rivoluzionata rispetto a quella vista ieri pomeriggio contro la Fiorentina. In porta Donnarumma, a destra Dalot prenderà il posto di Calabria, mentre sulla corsia mancina dovrebbe esserci Theo Hernandez. Attenzione, però, ad un possibile turno di riposo per il francese con Calabria confermato (oppure Conti) e Dalot a sinistra. In mezzo Gabbia sicuro del posto e farà rifiatare uno tra Kjaer e Romagnoli (più probabile il danese, visto che il capitano è già rimasto fuori a Lille).

In mezzo al campo Kessie e Tonali dovrebbero essere ancora la diga di metà campo, ma se dovesse recuperare Bennacer allora potrebbe anche rifiatare l’ivoriano. Il tridente alle spalle di Rebic sarà formato da Krunic, Hauge e uno tra Castillejo (da valutare l’infiammazione al ginocchio) e Brahim Diaz.

