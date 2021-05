Milan-Cagliari, la probabile formazione: solo una novità per Pioli | News

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione rossonera di Milan-Cagliari. Una sola novità per Pioli

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione di Milan-Cagliari. La gara si giocherà domani sera, a San Siro, alle 20:45. La squadra rossonera viene da due grandi vittorie contro Juventus e Torino, e dunque Stefano Pioli non farà tanti cambi per la partita contro i sardi. L'unica novità dovrebbe essere Alexis Saelemaekers , che prenderà il posto di Samu Castillejo.

In porta dunque Gianluigi Donnarumma. In difesa Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e TheoHernandez. A centrocampo inamovibili Franck Kessie e Ismael Bennacer. Sulla trequarti Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz (terza consecutiva da titolare) e Hakan Calhanoglu. In avanti ovviamente ci sarà Ante Rebic, autore di una tripletta contro il Torino.