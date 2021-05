Milan-Cagliari, la probabile formazione: solo un cambio rispetto al Torino

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', in occasione di Milan-Cagliari, Stefano Pioli opterà per un solo cambio di formazione. La probabile

Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a Milanello, ha parlato della probabile formazione in vista di Milan-Cagliari. Solo un cambio rispetto alla fragorosa vittoria contro il Torino. Le dichiarazioni: "Stefano Pioli dovrebbe continuare sullo stesso modulo e con la variante degli ultimi 180 minuti che ha cambiato il corso delle cose. Ibrahimovic è al lavoro da questa mattina a Milanello con un preciso lavoro fisioterapico. Nel mirino dello svedese c'è l'europeo tanto sognato. Il quartetto difensivo, davanti a Donnarumma, sarà composto da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. La coppia di centrocampisti sarà sempre composta da Bennacer e Kessie mentre sulla trequarti tornerà Saelemakers. Per il resto solo conferme con Rebic, Calhanoglu e Brahim Diaz". Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan