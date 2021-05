Milan-Cagliari, la probabile formazione di Pioli / News

Domani si gioca Milan-Cagliari, trentasettesima di Serie A e si va verso la conferma dei titolari di Pioli: ecco la probabile formazione.

Ultimo sforzo, in Milan-Cagliari, e poi sarà Champions League per gli uomini di Stefano Pioli, la cui probabile formazione dovrebbe essere come quella delle ultime giornate. Si va verso la conferma degli stessi undici che hanno giocato mercoledì e che stanno dando garanzie. Come detto, potrebbe essere l'ultimo sforzo necessario: in caso di successo, la qualificazione in Champions sarebbe aritmetica. Al di là di tutti gli altri risultati, legati ai match che si giocano nella giornata di oggi. Pioli si affida agli uomini migliori. Andiamo dunque a scoprire la probabile formazione in vista di Milan-Cagliari, match che potrebbe significare festa.