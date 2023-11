Milan-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: torna Loftus-Cheek

Il Milan prepara la prima di due sfide delicate e fondamentali per il futuro in Champions League. A San Siro arriva il Borussia Dortmund e i rossoneri vogliono ottenere una vittoria per continuare a giocarsi le proprie chance di qualificazione. Ecco, di seguito, le probabili formazioni delle due squadre, il match è programmato per martedì 28 novembre alle ore 21:00.