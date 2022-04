Milan-Bologna, le probabili formazioni: Pioli, dubbio sulla trequarti

Le probabili formazioni di Milan-Bologna, 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo i quotidiani sportivi in edicola

Il tecnico Stefano Pioli, per una volta, ha l'imbarazzo della scelta. Eccezion fatta, infatti, per Simon Kjær, che come noto, si rivedrà soltanto nella prossima stagione, sono tutti disponibili. In difesa, quindi, giocherà ancora una volta Pierre Kalulu, con capitan Alessio Romagnoli destinato alla panchina. A centrocampo spazio alla coppia Sandro Tonali-Ismaël Bennacer. L'unico dubbio di Pioli riguarda la trequarti: ballottaggio tra Brahim Díaz e Franck Kessié, con l'andaluso favorito. In campo, infine, dal 1' anche Rafael Leão ed Olivier Giroud.