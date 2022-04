Milan-Bologna, la probabile formazione rossonera: un dubbio per Pioli

La probabile formazione di mister Stefano Pioli per Milan-Bologna, 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 a 'San Siro'

La probabile formazione rossonera di mister Stefano Pioli per Milan-Bologna , 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 , secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

DIFESA - In porta, naturalmente, Mike Maignan. Davanti all'estremo difensore francese, spazio, da destra a sinistra nella linea a quattro, a Davide Calabria, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Theo Hernández. Soltanto panchina, dunque, per il capitano Alessio Romagnoli.

CENTROCAMPO - Sandro Tonali e Ismaël Bennacer giocheranno ancora in coppia in mediana. Nonostante il franco-algerino abbia giocato 124' in Nazionale tre giorni fa è in ottime condizioni fisiche e, pertanto, verrà confermato titolare.