Milan-Bologna, la probabile formazione: De Ketelaere e Giroud titolari

La probabile formazione del Milan in vista della partita contro il Bologna, valida per la 3^ giornata di Serie A. De Ketelaere e Giroud in prima linea

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha riportato la formazione del Milan in vista della partita contro il Bologna, valida per la 3^ giornata di Serie A. Le novità più importanti rispetto alle partite contro Udinese e Atalanta sono Charles De Ketelaere e Olivier Giroud. Il belga, dopo un breve periodo di ambientamento, è pronto a scendere in campo dal primo minuto, così come il francese, che ha recuperato da un problema muscolare accusato qualche giorno prima dell'inizio della stagione. Esame importante per CDK, il grande obiettivo di calciomercato del Milan, voluto a tutti i costi da Paolo Maldini e Frederic Massara come trequartista. Per Giroud, invece, si tratta di una conferma dopo la grande stagione dello scorso anno, in cui ha segnato gol importantissimi per la conquista del 19° scudetto rossonero.