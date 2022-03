Milan-Bologna, la probabile formazione: Brahim Díaz e Giroud titolari

La probabile formazione rossonera per Milan-Bologna di lunedì 4 aprile, ore 20:45, a 'San Siro'. Spazio all'andaluso e al francese in avanti

La probabile formazione rossonera per Milan-Bologna , partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma lunedì 4 aprile alle ore 20:45 a 'San Siro'. Vediamo insieme, nel dettaglio, le possibili scelte del tecnico del Diavolo, Stefano Pioli .

DIFESA - Davanti al portiere Mike Maignan, si va verso la conferma della retroguardia che ha giocato gli ultimi match. Ovvero, da destra a sinistra, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Theo Hernández. Da valutare oggi a Milanello le condizioni fisiche di Alessandro Florenzi, che non ha giocato Turchia-Italia per un ginocchio un po' gonfio.

CENTROCAMPO - Giocheranno due tra Sandro Tonali, Ismaël Bennacer e Franck Kessié: presumibilmente, i due che dimostreranno di essere nelle condizioni fisiche migliori. L'algerino potrebbe magari andare in panchina inizialmente, visto che ha giocato 124' in Algeria-Camerun appena due giorni fa.

TREQUARTI - A destra, favorito Junior Messias su Alexis Saelemaekers. Al centro, dovrebbe tornare dal 1' l'andaluso Brahim Díaz il quale, non essendo andato in Nazionale, si è allenato con Pioli tutto il tempo a Milanello. A sinistra, ballottaggio tra Rafael Leão ed Ante Rebić. E se giocasse il croato, che ha svolto allenamenti intensi in rossonero nell'ultima settimana?