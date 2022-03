Calciomercato Milan – Attacco, non solo Origi: altro blitz in Premier?

Il Milan di Stefano Pioli è impegnato nella volata Scudetto, ma la dirigenza pensa già al calciomercato estivo ed a come potenziare ulteriormente la squadra rossonera. Soprattutto in vista di una Champions League da giocare, questa volta, da protagonista. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, intendono rinforzare ogni settore dell'organico. In attacco ci sarà una mini-rivoluzione.