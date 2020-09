Milan-Bologna, la probabile formazione: un solo cambio per Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’esordio in Europa League, arriverà lunedì anche quello in campionato per i rossoneri, visto che a San Siro si giocherà Milan-Bologna.

E’ vero che gli impegni sono molto ravvicinati, ma Pioli non cambierà molto rispetto alla formazione che ha battuto lo Shamrock Rovers. L’unica novità è quella di Ante Rebic (squalificato in Europa League), che prenderà il posto di Saelemaekers, che non ha convinto sulla fascia sinistra. Esordio dal primo minuto in maglia rossonera per Sandro Tonali? Al momento è solo un’ipotesi, ma chissà che Bennacer non possa rifiatare.

(4-2-3-1) G. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

